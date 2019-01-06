Провалив тест на допінг: у США 90-річного велосипедиста позбавили світового рекорду

У 2018 році 90-річний велосипедист зі США Карл Грув встановив світовий рекорд

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У США 90-річного велосипедиста Карла Грува, жителя міста Брістоль, штат Індіана, позбавили світового рекорду.

Причиною цього став позитивний допінг-тест — у крові спортсмена знайшли анаболічний стероїд епітренболон, повідомляє видання The Telegraph.

Сам Грув стверджує, що стероїд потрапив до його організму через м’ясо, яке він спожив напередодні. До того ж, за його словами, у пробі, взятій за два дні до перегонів, не виявили цю речовину.

Проте під час розслідування також було встановлено, що спортсмен споживав добавки, які містили інший заборонений препарат — кломіфен.

11 липня 2018 року Грув на чемпіонаті США встановив світовий рекорд у спринті в категорії 90−94 роки.

Тепер Американське антидопінгове агентство (USADA) вирішило його дискваліфікувати, а встановлений рекорд — анулювати.

Попри курйозність цієї новини, вона демонструє, якою потенційно серйозною проблемою є допінг для аматорського спорту, де відповідний контроль є менш суворим, аніж у спорті професійному.

Нагадаємо, на початку січня Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що російських спортсменів можуть дискваліфікувати через провал дедлайнів допінг-проб.