США знищили терориста, причетного до вбивства 17-ти американських моряків

Джамаль аль-Бадаві, фото: W3LiveNews.com

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Racurs.ua

Американські військовослужбовці знищили одного з найбільш розшукуваних терористів світу — Джамаля аль-Бадаві.

Про це сьогодні у своєму Твіттері заявив президент США Дональд Трамп.

«Наша робота проти «Аль-Каїди» триває", — заявив Трамп і додав, що США не зупиняться в боротьбі з радикальним ісламським тероризмом.

В американському Міноборони повідомляють, що аль-Бадаві був убитий 1 січня в результаті точкового авіаудару, завданого по території провінції Маріб, розташованої на схід від міста Сана — столиці охопленого громадянською війною Ємену.

Зазначається, що в момент смерті терорист їхав на автомобілі. У США вважають, що більше нікого в транспортному засобі тоді не було

Аль-Бадаві вважається одним із організаторів нападу на американський есмінець «Коул», який був здійснений 12 жовтня 2000 року, коли корабель дозаправлявся в єменському порту Аден.

Двоє терористів-смертників тоді направили на есмінець човен з вибухівкою. Жертвами цього теракту стали 17 американських військовослужбовців. Ще 40 моряків постраждали.

Вважається, що саме аль-Бадаві придбав цей човен.

У 2004 році його спіймала влада Ємену, але в 2006 році терорист втік з-під варти, викопавши разом із іншими ув’язненими тунель до розташованої поруч мечеті.

Нагадаємо, у серпні 2017 року іспанський поліцейський самотужки ліквідував чотирьох терористів.