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Момент інциденту, фото: YouTube
У Росії роздача безкоштовних цукерок партією Жириновського двічі провокувала виникнення тисняви (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116528-u-rosiyi-rozdacha-bezkoshtovnyh-cukerok-partiieu-jyrynovskogo-dvichi-provokuvala-vynyknennya.htmlRacurs.ua
Акцію проводила очолювана одіозним політиком Володимиром Жириновським «Ліберально-демократична партія Росії» (ЛДПР), повідомляє видання «Росбалт».
Вперше інцидент стався 3 січня в парку Рокоссовського, розташованому в південній частині міста, вдруге — 5 січня біля кінотеатру «Казка» в північно-західному мікрорайоні Курська.
Відео першого інциденту пізніше опублікувало місцеве видання Media City. На ньому можна побачити, що цукерки намагаються отримати все — і діти, і дорослі чоловіки, і жінки в дорогому одязі. Особливо старалися пенсіонери.
Деякі жителі міста намагалися пролізти без черги, але пильні співгромадяни їх зупиняли.
За словами керівника фракції ЛДПР в Курської обласної думи Володимира Федорова, більшість людей отримали свої подарунки спокійно, без штовханини.
«А деяким свято не потрібне, для них цікавіше поштовхатися, — зазначає народний обранець. — У кожного свої розваги».
Пізніше з’явилося відео і другого інциденту, опубліковане виданням «Курские Известия».
Нагадаємо, в грудні 2018 року в Москві через технічний збій виникла тиснява в метро, в якій ледь не загинули люди.