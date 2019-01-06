В России раздача бесплатных конфет партией Жириновского дважды провоцировала возникновение давки (ВИДЕО)

Момент инцидента, фото: YouTube

https://racurs.ua/n116528-v-rossii-razdacha-besplatnyh-konfet-partiey-jirinovskogo-dvajdy-provocirovala-vozniknovenie-davki.html

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Акцию проводила возглавляемая одиозным политиком Владимиром Жириновским «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), сообщает издание «Росбалт».

Впервые инцидент произошел 3 января в парке Рокоссовского, расположенном в южной части города, во второй раз — 5 января возле кинотеатра «Сказка» в северо-западном микрорайоне Курска.

Видео первого инцидента позже опубликовало местное издание Media City. На нем можно увидеть, что конфеты стараются получить все — и дети, и взрослые мужчины, и женщины в дорогих нарядах. Особенно усердствовали пенсионеры.

При этом раздающим конфеты активистам, заявляющим, что сладких подарков хватит на всех, не удается убедить толпу создать организованную очередь. Возникает давка, во время которой, судя по видео, пострадал ребенок.

Некоторые жители города пытались пролезть без очереди, но бдительные сограждане их останавливали.

По словам руководителя фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимира Федорова, большинство людей получили свои подарки спокойно, без толкотни.

«А некоторым праздник не нужен, для них интереснее потолкаться, — отмечает народный избранник. — У каждого свои развлечения».

Позже появилось видео и второго инцидента, опубликованное изданием «Курские Известия».

Напомним, в декабре 2018 года в Москве из-за технического сбоя возникла давка в метро, в которой едва не погибли люди.