Получение томоса: в Киеве приземлился самолет с церковным документом

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Томос в Украину доставили самолетом, фото: minajp.com
Получение томоса: в Киеве приземлился самолет с церковным документомhttps://racurs.ua/n116527-poluchenie-tomosa-v-kieve-prizemlilsya-samolet-s-cerkovnym-dokumentom.htmlRacurs.ua
Сегодня вечером в Киеве приземлился самолет, который привез томос об автокефалии Украинской православной церкви.
В дальнейшем этот церковный документ кортеж отвезет в Софийский собор, сообщает телеканал «Прямой».
Сегодня в Стамбуле состоялась торжественная церемония передачи руководителю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томоса, подписанного 5 января вселенским патриархом Варфоломеем.
Впоследствии министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил журналистам, что процесс транспортировки этого документа в Киев будет надежно организованным, однако деталей раскрывать не стал.
Переданный ПЦУ томос представляет собой церковный документ, текст которого записан на пергаменте. Над его созданием работал иеромонах Лука — известный каллиграф из мужского монастыря Ксенофонт, расположенного на горе Афон (Греция). Он же доставил этот документ в резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.
Томос завтра планируют разместить для всеобщего обозрения в Малой Софии в Киеве, где его можно будет увидеть ежедневно в период с восьми до 18 часов.
Президент Украины Петр Порошенко призывает в своем Твиттере всех неравнодушных прийти завтра в 10 утра на Софийскую площадь, чтобы совместно помолиться Богу за создание украинской церкви.
Напомним, Русская православная церковь в конце декабря призвала не признавать ПЦУ.