Отримання томосу: у Києві приземлився літак із церковним документом

Томос до України доставили літаком, фото: minajp.com

https://racurs.ua/ua/n116527-otrymannya-tomosu-u-kyievi-pryzemlyvsya-litak-iz-cerkovnym-dokumentom.html

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Сьогодні ввечері в Києві приземлився літак, який привіз томос про автокефалію української православної церкви.

Надалі цей церковний документ кортеж відвезе до Софійського собору, повідомляє телеканал «Прямий».

Сьогодні в Стамбулі відбулася урочиста церемонія передачі очільникові Православної церкви України (ПЦУ) митрополитові Епіфанію томосу, підписаного 5 січня вселенським патріархом Варфоломієм.

Згодом міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив журналістам, що процес транспортування цього документа до Києва буде надійно організованим, проте деталей розкривати не став.

Переданий ПЦУ томос являє собою церковний документ, текст якого записаний на пергаменті. Над його створенням працював ієромонах Лука — відомий каліграф з чоловічого монастиря Ксенофонт, розташованого на горі Афон (Греція). Він же доставив цей документ до резиденції вселенського патріарха в Стамбулі.

Томос завтра планують розмістити для загального огляду в Малій Софії в Києві, де його можна буде побачити щодня в період з восьмої до 18-ї години.

Президент України Петро Порошенко закликає у своєму Твіттері всіх небайдужих прийти завтра о 10-й ранку на Софійську площу, щоб спільно помолитися Богу за створення української церкви.

Нагадаємо, Російська православна церква наприкінці грудня закликала не визнавати ПЦУ.