Замовником підпалу товариства угорської культури в Ужгороді слідство вважає німецького журналіста

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Підпал офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» було здійснено 27 лютого 2018 року, фото: pravda.if.ua
Замовником підпалу товариства угорської культури в Ужгороді слідство вважає німецького журналістаhttps://racurs.ua/ua/n116526-zamovnykom-pidpalu-tovarystva-ugorskoyi-kultury-v-ujgorodi-slidstvo-vvajaie-nimeckogo-jurnalista.htmlRacurs.ua
Польська прокуратура передала до суду матеріали стосовно осіб, який підозрюють у причетності до підпалу в лютому 2018 року офісу «Товариства угорської культури Закарпаття», розташованого в Ужгороді.
Зазначається, що цей злочин спланували та здійснили троє громадян Польщі, повідомляє tvp.info.
Їм висунете звинувачення в тероризмі.
Польські правоохоронці встановили, що замовником злочину був німецький журналіст, який, ймовірно, діяв на замовлення російських спецслужб.
Кожному із підозрюваних від заплатив по тисячі злотих (понад 7 тис. грн).
Як розповів журналістам один зі слідчих, метою здійснення цього злочину було влаштування провокації, покликаної погіршити відносини України та Угорщини.
«Це на руку Росії, яка зацікавлена в дестабілізації свого західного сусіда, — зазначає правоохоронець. — А використання польських хуліганів було вигідне Росії тим, що в разі невдачі виконавців була можливість погіршити відносини між поляками та українцями, які досі є не найкращими».
Головним підозрюваним є 28-річний Міхал П., спеціаліст у сфері безпеки, пов’язаний з неофашистською організацією Falanga і проросійською партією Zmiana. Лідер останньої вже кілька років пребуває за ґратами за обвинуваченням у співпраці з російською та китайською розвідками.
На думку польських слідчих, саме Міхал П. завербував для вчинення підпалу двох інших членів злочинної групи — 22-річного електрика Адріана М. і 26-річного перекладача Томаша Ш. Загалом він планував залучити п’ятьох осіб.
Нагадаємо, підпал «Товариства угорської культури Закарпаття» був здійснений 27 лютого 2018 року.