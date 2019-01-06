Заказчиком поджога общества венгерской культуры в Ужгороде следствие считает немецкого журналиста

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Поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» был осуществлен 27 февраля 2018 года, фото: pravda.if.ua
Заказчиком поджога общества венгерской культуры в Ужгороде следствие считает немецкого журналистаhttps://racurs.ua/n116526-zakazchikom-podjoga-obschestva-vengerskoy-kultury-v-ujgorode-sledstvie-schitaet-nemeckogo-jurnalista.htmlRacurs.ua
Польская прокуратура передала в суд материалы в отношении лиц, который подозревают в причастности к поджогу в феврале 2018 года офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья», расположенного в Ужгороде.
Отмечается, что это преступление спланировали и осуществили трое граждан Польши, сообщает tvp.info.
Им предъявлено обвинение в терроризме.
Польские правоохранители установили, что заказчиком преступления был немецкий журналист, который, вероятно, действовал по заказу российских спецслужб.
Каждому из подозреваемых от заплатил по тысяче злотых (более 7 тыс. грн).
Как рассказал журналистам один из следователей, целью совершение этого преступления было осуществление провокации, призванной ухудшить отношения Украины и Венгрии.
«Это на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, — отмечает правоохранитель. — А использование польских хулиганов было выгодно России тем, что в случае неудачи исполнителей была возможность ухудшить отношения между поляками и украинцами, которые до сих пор являются не самыми лучшими».
Главным подозреваемым является 28-летний Михал П., специалист в области безопасности, связанный с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana. Лидер последней уже несколько лет пребывает за решеткой по обвинению в сотрудничестве с российской и китайской разведками.
По мнению польских следователей, именно Михал П. завербовал для совершения поджога двух других членов преступной группы — 22-летнего электрика Адриана М. и 26-летнего переводчика Томаша Ш. В целом он планировал привлечь пять человек.
Напомним, поджог «Общества венгерской культуры Закарпатья» был осуществлен 27 февраля 2018 года.