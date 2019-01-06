В Крыму оккупанты провели ракетные учения

Ракетный комплекс «Бал», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116525-v-krymu-okkupanty-proveli-raketnye-ucheniya.html

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На территории Крыма оккупанты устроили учения расчетов противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

Во время учений проводились условные (электронные) запуски ракет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Оккупанты отрабатывали нанесение ракетных ударов во время развертывания с марша. Для этого ракетные комплексы выдвигались в определенные районы.

О размещении в Крыму комплексов «Бал» стало известно в начале декабря 2018 года. Вероятно, такие действия России были связаны с инцидентом в акватории Керченского пролива — захватом россиянами 25 ноября четырех кораблей ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море.

Также в Крыму оккупанты недавно разместили ракетные комплексы «Бастион» и систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Российские военные тогда заявляли, что эта ракетная группировка может «защитить» полуостров от «всех угроз».

Ракетный комплекс «Бал» российские войска приняли на вооружение в 2008 году. Дальность полета его крылатых ракет составляет до 120 км.

Напомним, в декабре 2018 года у побережья Крыма проводились учения российских подводных лодок.