Российские подводные лодки проводят военные учения в Черном море

Российские подводные лодки проводят учения в Черном море. Фото: новости.ru-an.info

https://racurs.ua/n115982-rossiyskie-podvodnye-lodki-provodyat-ucheniya-v-chernom-more.html

Racurs.ua

Российские подводные лодки начали учения у побережья оккупированного Крымского полуострова.

В рамках учений личный состав морских сил будет отрабатывать невидимость и секретность прохождения подводных лодок, заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает «Радіо Свобода».

В сообщении говорится, что экипаж одной из лодок должен осуществить отрыв от слежки, а второй — максимально долго его поддерживать.

Добавим, что после аннексии в 2014 году Крым превратился в своеобразную военную базу, где постоянно проходят военные учения. В частности, несколько дней назад на полуострове российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» отрабатывали уничтожение целей условного противника.

Ранее сообщалось, что подводные лодки в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появятся к 2035 году.