Російські підводні човни проводять військові навчання у Чорному морі

Російські підводні човни проводять навчання у Чорному морі. Фото: новости.ru-an.info

https://racurs.ua/ua/n115982-rosiyski-pidvodni-chovny-provodyat-navchannya-u-chornomu-mori.html

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Російські підводні човни розпочали навчання біля узбережжя окупованого Кримського півострову.

У рамках навчань особовий склад морських сил відпрацьовуватиме невидимість і таємність проходження підводних човнів, заявили у прес-службі Чорноморського флоту РФ, передає «Радіо Свобода».

У повідомленні йдеться, що екіпаж одного з човнів має здійснити відрив від стеження, а другий — максимально довго його підтримувати.

Додамо, що після анексії у 2014 році Крим перетворився на своєрідну військову базу, де постійно тривають військові навчання. Зокрема, кілька днів тому на півострові російські зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф» відпрацьовували знищення цілей умовного противника.

Раніше повідомлялось, що підводні човни у складі Військово-морських сил Збройних сил України з’являться до 2035 року.