Справа Гандзюк: СБУ встановила сімох фігурантів

Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n115989-sprava-gandzuk-sbu-vstanovyla-simoh-figurantiv.html

Racurs.ua

Слідство у справі вбивства Катерини Гандзюк встановило сімох підозрюваних. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

Правоохоронці відпрацьовують одну із версій щодо вчинення вбивства у зв’язку з активною позицією Гандзюк у питанні незаконної вирубки лісу на території Херсонської області та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових та службових осіб органів влади.

«У Голопристанському, Олешківському та інших районах Херсонщини за сприяння чиновників і службовців здійснюється незаконна масова вирубка лісів задля отримання прибутку», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що факти масової вирубки лісів маскуються під санітарну рубку пошкоджених від пожежі дерев. Потім цю деревину продають.

Правоохоронці оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України, сімом фігурантам справи.

Нагадаємо, 4 грудня Генеральна прокуратура оголосила підозру ключовому фігурантові справи щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив під час наради в Одесі.

Замах на Катерину Гандзюк із застосуванням концентрованого розчину сірчаної кислоти був здійснений у Херсоні 31 липня. Попри зусилля медиків, які провели 11 операцій, 4 листопада активістка померла.

6 листопада Верховна Рада підтримала постанову щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на активістів, передусім — вбивства Гандзюк.