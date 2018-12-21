Дело Гандзюк: СБУ установила семь фигурантов

Фото: Facebook

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Racurs.ua

Следствие по делу об убийстве Екатерины Гандзюк установило семерых подозреваемых. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

Правоохранители отрабатывают одну из версий совершения убийства в связи с активной позицией Гандзюк в вопросе незаконной вырубки леса на территории Херсонской области и разоблачения причастных к этой преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти.

«В Голопристанском, Олешковском и других районах Херсонщины при содействии чиновников и служащих осуществляется незаконная массовая вырубка лесов для получения прибыли», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что факты массовой вырубки лесов маскируются под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев. Затем эту древесину продают.

Правоохранители объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины, семи фигурантам дела.

Напомним, 4 декабря Генеральная прокуратура объявила подозрение ключевому фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в ходе совещания в Одессе.

Покушение на Екатерину Гандзюк с применением концентрированного раствора серной кислоты было совершено в Херсоне 31 июля. Несмотря на усилия медиков, которые провели 11 операций, 4 ноября активистка умерла.

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов, прежде всего — убийства Гандзюк.