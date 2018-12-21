Головні новини за 20 грудня: відставка глави Пентагону, перший транш від МВФ, Рада пішла на канікули

Дональд Тармп і Джеймс Меттіс, фото: «Вікіпедія»

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс оголосив про наміри залишити свою посаду наприкінці лютого 2019 року. Причиною своєї відставки він називає розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо здійснюваної зовнішньої політики. Хто замінить Меттіса, наразі невідомо.

Україна отримала від МВФ перший транш у межах нової кредитної програми. Завдяки цьому розміри міжнародних резервів нашої держави сягнули показника січня 2014 року й склали 20,1 млрд дол. США.

Сума отриманого траншу становить 1,4 млрд дол.

Верховна Рада провела своє останнє засідання в цьому році. Сьогодні відбулася традиційна для п’ятниці година запитань до уряду. В цьому році протягом 26−29 грудня ще запланована робота депутатів у комітетах парламенту.

Наступного разу народні обранці зберуться вже 15 січня 2019 року.

Росія перекинула в Азовське море ракетний фрегат. Про це стало відомо агентству Reuters від очевидців. Зазначається, що на борту цього корабля також розташований вертоліт.