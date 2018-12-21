Главные новости за 20 декабря: отставка главы Пентагона, первый транш от МВФ, Рада ушла на каникулы

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис, фото: «Википедия»

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Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о намерении покинуть свой пост в конце февраля 2019 года. Причиной своей отставки он называет разногласия с президентом США Дональдом Трампом относительно осуществляемой внешней политики. Кто заменит Мэттиса, пока неизвестно.

Украина получила от МВФ первый транш в рамках новой кредитной программы. Благодаря этому размеры международных резервов нашей страны достигли показателя января 2014 года и составили 20,1 млрд долл. США.

Сумма полученного транша составляет 1,4 млрд долл.

Верховная Рада провела свое последнее заседание в этом году. Сегодня состоялся традиционный для пятницы час вопросов к правительству. В этом году в течение 26−29 декабря еще запланирована работа депутатов в комитетах парламента.

В следующий раз народные избранники соберутся уже 15 января 2019 года.

Россия перебросила в Азовское море ракетный фрегат. Об этом стало известно агентству Reuters от очевидцев. Отмечается, что на борту этого корабля также расположен вертолет.