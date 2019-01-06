Большой адронный коллайдер генерирует огромное количество данных, фото: Peacock Computers

https://racurs.ua/n116524-tehnika-ne-spravlyaetsya-vo-vremya-opytov-na-bolshom-adronnom-kollaydere-sohranyaetsya-lish-menee.html

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Современные технологии позволяют собирать лишь менее одного процента данных, которые могут быть получены во время опытов в крупнейшей в мире ускорителе элементарных частиц — Большом адронном коллайдере (БАК), расположенном в Швейцарии.

Во время опытов столкновения частиц в более чем 26-километровом туннеле коллайдера происходят с невероятной интенсивностью — начальная скорость составляет около 30 млн коллизий в секунду для протонных пучков, которые содержат около 120 млрд протонов, сообщает издание Science Alert.

Это приводит к образованию гигантского количества данных. Так, один миллиард коллизий генерирует в секунду один петабайт данных.

Поэтому возникает проблема — как хранить эту информацию.

«Если мы хотим сохранить все 30 млн событий в секунду, нам потребуется около 2 тыс. петабайт для хранения обычного 12-часового пробега. Для типичного года работы в 150 дней это означает почти 400 тыс. петабайт — огромное количество данных, которые мы бы не смогли сохранить», — отмечает один из ученых Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Андреас Хекер.

К тому же, добавляет ученый, сегодняшняя вычислительная техника просто не успевает обрабатывать все эти данные.

Поэтому исследователям нужно было заранее определить, какую именно информацию следует хранить. На сегодня сохраняются только 0,004% от общего объема данных опытов — из каждых 30 млн столкновений только 1,2 тыс.

Однако в CERN успокаивают — вряд в результате этого наука теряет что-то действительно стоящее. Дело в том, что большинство процессов, интересующих ученых, являются достаточно редкими. Например, при максимальной интенсивности коллайдера возникает только один бозон Хиггса в секунду.

«Другие интересные физические процессы менее редки, но все же происходят со скоростью до нескольких сотен в секунду. Мы используем „триггеры“, которые являются быстрыми онлайн-алгоритмами, для выбора интересных объектов», — отмечает Хекер.

Эти «триггеры» основаны на свойствах частиц, которые ищут исследователи.

Напомним, летом 2018 года операторы БАК научились ускорять атомы.