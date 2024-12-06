Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский представил украинскую дрон-ракету «Пекло», скриншот видео

Новую украинскую ракету «Пекло» показал Зеленский (ВИДЕО)

6 дек 2024, 15:19
999

Володимир Зеленський, президент України, представив українську дрон-ракету «Пекло».


.

Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане на його сторінках у соцмережах.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування, — зазначив Зеленський.

Він також висловив подяку «кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров