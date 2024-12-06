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Ракурс
Володимир Зеленський представив українську дрон-ракету «Пекло», скріншот відео

Нову українську ракету «Пекло» показав Зеленський (ВІДЕО)

6 гру 2024, 15:19
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Володимир Зеленський, президент України, представив українську дрон-ракету «Пекло».


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Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане на його сторінках у соцмережах.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування, — зазначив Зеленський.

Він також висловив подяку «кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися».

Джерело: Ракурс


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