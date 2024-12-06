Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський представив українську дрон-ракету «Пекло», скріншот відео
Нову українську ракету «Пекло» показав Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201900-novu-ukrayinsku-raketu-peklo-pokazav-zelenskyy-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, представив українську дрон-ракету «Пекло».
.
Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане на його сторінках у соцмережах.
Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування, — зазначив Зеленський.
Він також висловив подяку «кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися».
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...