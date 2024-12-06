Володимир Зеленський представив українську дрон-ракету «Пекло», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201900-novu-ukrayinsku-raketu-peklo-pokazav-zelenskyy-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, представив українську дрон-ракету «Пекло».

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Відповідне відео сьогодні, 6 грудня, опубліковане на його сторінках у соцмережах.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування, — зазначив Зеленський.

Він також висловив подяку «кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися».