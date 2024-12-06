Эстонские зенитные ракеты пройдут испытания в Украине

В Украине проведут испытания эстонских зенитных ракет, фото: ERR.ee

https://racurs.ua/n201890-estonskie-zenitnye-rakety-proydut-ispytaniya-v-ukraine.html

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Естонська компанія оборонної промисловості Frankenburg Technologies у 2025 році розпочне випробування розроблених нею зенітних ракет на території України.

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Угоду на проведення випробувань уже досягнуто, повідомляє естонський портал ERR.ee.

Зазначається, що Frankenburg планує на початковому етапі виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на обсяг виробництва кілька сотень ракет щотижня.

За даними ЗМІ, компанія розробляє відносно недорогі ракети для збивання дронів, які використовують штучний інтелект для ураження цілей.

Як запевняє компанія, її зенітна ракета Mark 1 має ефективніше справлятися з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Вона може вражати цілі, що летять на висоті 2 км кілометрів — «шахеди» зазвичай злітають на цю висоту.

У Frankenburg переконані, що потреба в новому озброєнні не зникне, навіть якщо в Україні буде встановлено режим припинення вогню.

Джерело: ERR. ee