Украина готовится к расширению подземной войны, скриншот видео

https://racurs.ua/n217304-v-ukraine-razrabotali-robotizirovannye-kompleksy-dlya-boev-v-truboprovodah-video.html

Ракурс

Для операції «Велес» — підземної контрнаступальної операції, яку провела 13-та бригада НГУ «Хартія» на Куп’янському напрямку — були розроблені відповідні унікальні наземні роботизовані комплекси.

Про це йдеться у відео, опублікованому прес-службою «Хартії».

Ці наземні роботи тепер підземні — адаптовані до умов вузької труби та специфічних задач нового домену війни, — вказано в описі відео.

Командир батальйону НРК на позивний «Математик» зазначив, що робота під землею технічно складніша, а готові цивільні машини для тунелів завеликі для таких умов, тож останнім часом підрозділ працює над кількома власними розробками:

Є дуже великий список задач, які потрібно виконати, для того, щоб воювати під землею, як протидіяти противнику під землею. І це новий клас технологій і проблем, з якими ми маємо стикнутися.

Він наголосив, що підземне пересування чи будь-які дії під землею — набагато складніші, ніж повітряні чи наземні операції, проте зараз всі технології здебільшого стосуються підземних робіт, в яких застосовують великогабаритні механізми — наприклад, при будівництві метро.