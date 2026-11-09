Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна готується до розширення підземної війни, скріншот відео
В Україні розробили роботизовані комплекси для боїв у трубопроводах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217304-v-ukrayini-rozrobyly-robotyzovani-kompleksy-dlya-boyiv-u-truboprovodah-video.htmlРакурс
Для операції «Велес» — підземної контрнаступальної операції, яку провела 13-та бригада НГУ «Хартія» на Куп’янському напрямку — були розроблені відповідні унікальні наземні роботизовані комплекси.
Про це йдеться у відео, опублікованому прес-службою «Хартії».
Ці наземні роботи тепер підземні — адаптовані до умов вузької труби та специфічних задач нового домену війни, — вказано в описі відео.
Командир батальйону НРК на позивний «Математик» зазначив, що робота під землею технічно складніша, а готові цивільні машини для тунелів завеликі для таких умов, тож останнім часом підрозділ працює над кількома власними розробками:
Є дуже великий список задач, які потрібно виконати, для того, щоб воювати під землею, як протидіяти противнику під землею. І це новий клас технологій і проблем, з якими ми маємо стикнутися.
Він наголосив, що підземне пересування чи будь-які дії під землею — набагато складніші, ніж повітряні чи наземні операції, проте зараз всі технології здебільшого стосуються підземних робіт, в яких застосовують великогабаритні механізми — наприклад, при будівництві метро.
Проте війна вже під землею. І вона буде розширюватися. Питання в тому, як ми будемо адаптуватися під цю війну, — додав він.