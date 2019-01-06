Великий адронний колайдер генерує величезну кількість даних, фото: Peacock Computers

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Сучасні технології дозволяють збирати лише менше одного відсотка даних, які можуть бути отримані під час дослідів у найбільшому у світі прискорювачі елементарних частинок — Великому адронному колайдері (ВАК), розташованому у Швейцарії.

Під час дослідів зіткнення частинок у понад 26-кілометровому тунелі колайдера відбуваються з неймовірною інтенсивністю — початкова швидкість становить близько 30 мільйонів колізій в секунду для протонних пучків, які містять близько 120 мільярдів протонів, повідомляє видання Science Alert.

Це призводить до утворення гігантської кількості даних. Так, один мільярд колізій генерує в секунду один петабайт даних.

Тому постає проблема — як зберігати цю інформацію.

«Якщо ми хочемо зберегти всі 30 млн подій у секунду, нам буде потрібно близько 2 тис. петабайт для зберігання типового 12-годинного пробігу. Для типового року роботи в 150 днів це означає майже 400 тис. петабайт — величезну кількість даних, які ми б не змогли зберегти», — зазначає один із науковців Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) Андреас Хекер.

До того ж, додає учений, сьогоднішня обчислювальна техніка просто не встигає обробляти всі ці дані.

Тому дослідникам потрібно було заздалегідь визначити, яку саме інформацію варто зберігати. На сьогодні зберігаються лише 0,004% від загального обсягу даних дослідів — з кожних 30 млн зіткнень лише 1,2 тис.

Проте в CERN заспокоюють — навряд в результаті цього наука втрачає щось дійсно варте уваги. Річ у тім, що більшість цікавих для вчених процесів є досить рідкісними. Наприклад, при максимальній інтенсивності колайдера виникає лише один бозон Хіггса в секунду.

«Інші цікаві фізичні процеси менш рідкісні, але все ж відбуваються зі швидкістю до декількох сотень в секунду. Ми використовуємо „тригери“, які є швидкими онлайн-алгоритмами, для вибору цікавих об'єктів», — зазначає Хекер.

Ці «тригери» засновані на властивостях частинок, які шукають дослідники.

Нагадаємо, влітку 2018 року оператори ВАК навчилися прискорювати атоми.