В окупованому Криму відбулися ракетні навчання

Ракетний комплекс «Бал», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116525-v-okupovanomu-krymu-vidbulysya-raketni-navchannya.html

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На території Криму окупанти влаштували навчання розрахунків протикорабельного ракетного комплексу «Бал».

Під час них відбувалися умовні (електронні) запуски ракет. Про це сьогодні повідомила прес-служба Чорноморського флоту РФ.

Окупанти відпрацьовували завдання ракетних ударів під час розгортання з маршу. Для цього ракетні комплекси висувалися у визначені райони.

Про розміщення в Криму комплексів «Бал» стало відомо на початку грудня 2018 року. Ймовірно, такі дії Росії були пов’язані із інцидентом в акваторії Керченської протоки — захопленням росіянами 25 листопада чотирьох кораблів ВМС України, які прямували до Азовського моря.

Також в Криму окупанти нещодавно розмістили ракетні комплекси «Бастіон» та систему протиповітряної оборони С-400 «Тріумф».

Російські військові тоді заявляли, що це ракетне угрупування може «захистити» півострів від «всіх загроз».

Ракетний комплекс «Бал» російські війська взяли на озброєння в 2008 році. Дальність польоту його крилатих ракет складає до 120 км.

Нагадаємо, у грудні 2018 року біля узбережжя Криму відбувалися навчання російських підводних човнів.