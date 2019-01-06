США уничтожили терориста, причастного к убийству 17-ти американских моряков

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Джамаль аль-Бадави, фото: W3LiveNews.com
США уничтожили терориста, причастного к убийству 17-ти американских моряковhttps://racurs.ua/n116529-ssha-unichtojili-terorista-prichastnogo-k-ubiystvu-17-ti-amerikanskih-moryakov.htmlRacurs.ua
Американские военнослужащие уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов мира — Джамаля аль-Бадави.
Об этом сегодня в своем Твиттере заявил президент США Дональд Трамп.
«Наша работа против „Аль-Каиды“ продолжается», — заявил Трамп и добавил, что США не остановятся в борьбе с радикальным исламским тероризмом.
В американском Минобороны сообщают, что аль-Бадави был убит 1 января в результате точечного авиаудара, ненесенного по территории провинции Мариб, расположенной на восток от города Сана — столицы охваченного гражданской войной Йемена.
Отмечается, что в момент смерти террорист ехал на автомобиле. В США считают, что больше никого в транспортном средстве тогда не было
Аль-Бадави считается одним из организаторов нападения на американский эсминец «Коул», осуществленного 12 октября 2000 года, когда корабль дозаправлялся в йеменском порту Аден.
Двое террористов-смертников тогда направили на эсминец лодку со взрывчаткой. Жертвами этого теракта стали 17 американских военнослужащих. Еще 40 моряков пострадали.
Считается, что именно аль-Бадави приобрел эту лодку.
В 2004 году его поймали власти Йемена, но в 2006 году террорист сбежал из-под стражи, выкопав вместе с другими заключенными туннель к расположенной рядом мечети.
Напомним, в августе 2017 года испанский полицейский в одиночку ликвидировал четырех террористов.