WADA погрожує дискваліфікувати усіх спортсменів Росії через провал дедлайнів допінг-проб

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Росіяни знову обманули WADA
WADA погрожує дискваліфікувати усіх спортсменів Росії через провал дедлайнів допінг-пробhttps://racurs.ua/ua/n116365-wada-pogrojuie-dyskvalifikuvaty-usih-sportsmeniv-rosiyi-cherez-proval-dedlayniv-doping-prob.htmlRacurs.ua
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розчароване тим, що Росія не виконала свої зобов’язання і не допустила експертів до матеріалів колишньої московської лабораторії.
У відповідь на цей крок WADA розгляне можливість введення санкцій проти російського антидопінгового агентства, повідомляє Reuters.
Росія у 2018 році зобов’язалася допустити Всесвітнє антидопінгове агентство до даних Московської антидопінгової лабораторії.
«Я вкрай розчарований тим, що здача даних не була здійснена в строки, обумовлені у вересні», — заявив президент агенції Крейг Ріді.
Відтоді WADA працювала з російською владою, щоб встигнути до дедлайну.
Після недопуску експертів комісія WADA збереться 14−15 січня й ухвалить рішення щодо Російського антидопінгового агентства.
Якщо буде рекомендовано визнати Росію невідповідною кодексу, Російське антидопінгове агентство може оскаржити рішення у спортивному арбітражі Лозанни (CAS).
Глава Американського антидопінгового агентства Тревіс Тайгарт зажадав у WADA знову позбавити Росію статусу відповідності стандартам і відсторонити від участі в змаганнях її спорстменів.
Наприкінці минулого року стало відомо, що обладнання, яке використовується WADA для вилучення даних допінг-проб, не має необхідної сертифікації відповідно до російського законодавства.
Раніше повідомлялося, що Росія може бути відсторонена від Олімпіади в Токіо з огляду на проблеми країни з допінгом.