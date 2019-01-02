WADA погрожує дискваліфікувати усіх спортсменів Росії через провал дедлайнів допінг-проб

Росіяни знову обманули WADA

https://racurs.ua/ua/n116365-wada-pogrojuie-dyskvalifikuvaty-usih-sportsmeniv-rosiyi-cherez-proval-dedlayniv-doping-prob.html

Racurs.ua

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розчароване тим, що Росія не виконала свої зобов’язання і не допустила експертів до матеріалів колишньої московської лабораторії.

У відповідь на цей крок WADA розгляне можливість введення санкцій проти російського антидопінгового агентства, повідомляє Reuters.

Росія у 2018 році зобов’язалася допустити Всесвітнє антидопінгове агентство до даних Московської антидопінгової лабораторії.

«Я вкрай розчарований тим, що здача даних не була здійснена в строки, обумовлені у вересні», — заявив президент агенції Крейг Ріді.

Відтоді WADA працювала з російською владою, щоб встигнути до дедлайну.

Після недопуску експертів комісія WADA збереться 14−15 січня й ухвалить рішення щодо Російського антидопінгового агентства.

Якщо буде рекомендовано визнати Росію невідповідною кодексу, Російське антидопінгове агентство може оскаржити рішення у спортивному арбітражі Лозанни (CAS).

Глава Американського антидопінгового агентства Тревіс Тайгарт зажадав у WADA знову позбавити Росію статусу відповідності стандартам і відсторонити від участі в змаганнях її спорстменів.

Наприкінці минулого року стало відомо, що обладнання, яке використовується WADA для вилучення даних допінг-проб, не має необхідної сертифікації відповідно до російського законодавства.

Раніше повідомлялося, що Росія може бути відсторонена від Олімпіади в Токіо з огляду на проблеми країни з допінгом.