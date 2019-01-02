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Туристичний вертоліт впав на перехожого у Бразилії. Фото: Arquivo Pessoal
Туристичний вертоліт впав на перехожого у Бразилії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116363-turystychnyy-vertolit-vpav-na-perehojogo-u-brazyliyi-foto-video.htmlRacurs.ua
На півдні Бразилії туристичний вертоліт під час польоту впав на перехожого. Надзвичайна подія сталася у житловому секторі міста Убатуба у вівторок, 1 січня.
Вертоліт здійснював оглядовий екскурсійний політ для двох туристів. Унаслідок падіння туристи дістали легкі поранення й були госпіталізовані. Пілот дістав найменше травм і не потребував госпіталізації, повідомляє місцевий телеканал Globo.
На даний момент стан потерпілих стабільний.
Проте унаслідок цієї аварії не обійшлося без жертв: від отриманих поранень на місці загинув перехожий, на якого впав вертоліт.
Як повідомляв «Ракурс», перед Новим роком, 28 грудня, літак впав на житлові будинки в американському штаті Південна Дакота. Унаслідок аварії загинула одна людина.