Туристичний вертоліт впав на перехожого у Бразилії (ФОТО, ВІДЕО)

Туристичний вертоліт впав на перехожого у Бразилії. Фото: Arquivo Pessoal

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Racurs.ua

На півдні Бразилії туристичний вертоліт під час польоту впав на перехожого. Надзвичайна подія сталася у житловому секторі міста Убатуба у вівторок, 1 січня.

Вертоліт здійснював оглядовий екскурсійний політ для двох туристів. Унаслідок падіння туристи дістали легкі поранення й були госпіталізовані. Пілот дістав найменше травм і не потребував госпіталізації, повідомляє місцевий телеканал Globo.

На даний момент стан потерпілих стабільний.

Проте унаслідок цієї аварії не обійшлося без жертв: від отриманих поранень на місці загинув перехожий, на якого впав вертоліт.

Як повідомляв «Ракурс», перед Новим роком, 28 грудня, літак впав на житлові будинки в американському штаті Південна Дакота. Унаслідок аварії загинула одна людина.