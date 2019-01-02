Переїду на Курили, щоб стати японцем: в Росії обговорюють резонансну заяву Токіо

Курильські острови, фото — Вікіпедія

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В Японії заявили, що не будуть насильно переселяти росіян з Курил у випадку передачі островів. У Росії заява прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе викликала паніку.

Абе заявив, що передача Курильських островів повинна відбуватися з урахуванням думки росіян, які там проживають, повідомляє Asahi.

За його словами, у жителів спочатку запитають, що вони думають про передачу. Це має відбуватися таким чином, щоб мешканці Курил погодилися з переходом територій до Японії.

«Переговори з Росією від початку не йдуть з позиції „йдіть звідси“ і будуть враховувати позицію росіян», — відзначив Сіндзо Абе.

У 2019 році Абе сподівається відновити діалог про передачу частини Курильських островів Японії. У січні прем'єр-міністр відвідає Росію і знову обговорить з Володимиром Путіним умови мирного договору.

Російські депутати зустріли заяву японського лідера різко негативно. Вони переконані, що про передачу островів «не може бути й мови», а референдум проводити «ніхто не буде».

В Думі вважають, що після передачі на островах відразу з’явиться система ПРО США.

У соцмережах користувачі жартома вирішили переїхати на Курили, щоб потрапити до складу Японії.

У грудні прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент РФ Володимир Путін призначили спецпредставників на переговорах щодо укладення мирного договору.

Японія багато років претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, спираючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року.

У 1956 році Японія і СРСР підписали спільну декларацію, але мирний договір після Другої світової війни так і не укладено.

Нинішня позиція Москви полягає в тому, що острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, а суверенітет РФ над ними сумніву не підлягає.

У грудні 2018 року Японія розсекретила частину документів свого архіву. Згідно з ними, тодішній прем'єр-міністр Нобусуке Кісі готувався до обговорення з президентом США Ейзенхауером про можливість передачі СРСР тільки двох островів, а не чотирьох.