Перееду на Курилы, чтобы стать японцем: в России обсуждают резонансное заявление Токио

Курильские острова, фото — Википедия

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В Японии заявили, что не будут насильно переселять россиян с Курил в случае передачи островов. В России заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ вызвало панику.

Абэ заявил, что передача Курильских островов должна происходить с учетом мнения россиян, которые там проживают, сообщает Asahi.

По его словам, у жителей сначала спросят, что они думают о передаче. Это должно происходить таким образом, чтобы жители Курил согласились с переходом территорий Японии.

«Переговоры с Россией изначально не идут с позиции „идите отсюда“ и будут учитывать позицию россиян», — отметил Синдзо Абэ.

В 2019 году Абэ надеется возобновить диалог о передаче части Курильских островов Японии. В январе премьер-министр посетит Россию и снова обсудит с Владимиром Путиным условия мирного договора.

Российские депутаты встретили заявление японского лидера резко отрицательно. Они убеждены, что о передаче островов «не может быть и речи», а референдум проводить «никто не будет».

В Думе считают, что после передачи на островах сразу появится система ПРО США.

В соцсетях пользователи в шутку решили переехать на Курилы, чтобы попасть в состав Японии.

В декабре премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин назначили спецпредставителей на переговорах о заключении мирного договора.

Япония много лет претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году Япония и СССР подписали совместную декларацию, но мирный договор после Второй мировой войны так и не был заключен.

Нынешняя позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В декабре 2018 года Япония рассекретила часть документов своего архива. Согласно им, тогдашний премьер-министр Нобусукэ Кисе готовился к обсуждению с президентом США Эйзенхауэром о возможности передачи СССР только двух островов, а не четырех.