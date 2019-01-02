Взрывы в Магнитогорске: тело 16-го погибшего достали из-под завалов разрушенного дома

Взрыв дома в Магнитогорске. Фото: ОТВ

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Racurs.ua

Взрыв в жилом доме Магнитогорска, прогремевший 31 декабря, унес жизни 16 человек. Еще 25 человек считаются пропавшими без вести. Такие обновленные данные обнародовало сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

«Местонахождение 86-ти граждан установлено, живы, спасены из-под завалов пять человек, один из них — ребенок 11-ти месяцев. Шесть человек госпитализированы», — отмечено в сообщении местного сайта 74.ru.

Спасательные работы на месте взрыва продолжаются.

Сегодня, 2 января, в Челябинской области РФ объявлен траур по жертвам взрыва.

Взрыв в одной из многоэтажек Магнитогорска произошел рано утром 31 декабря. В результате полностью обрушился один подъезд.

На следующий день, 1 января, неподалеку от этого дома взорвалась маршрутка, при этом погибли три человека.

Очевидцы выложили в сеть видео и рассказали о стрельбе на месте взрыва автомобиля.

Российские СМИ назвали эти происшествия терактами, а сегодня утром стало известно, что силовики не опровергают связи между взрывами дома и маршрутки в Магнитогорске.