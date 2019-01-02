Силовики РФ не опровергли связи взрыва маршрутки и падения дома в Магнитогорске

После взрыва дома в Магнитогорске сложилась тревожная и непонятная ситуация, фото — МЧС РФ

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Racurs.ua

В российском Магнитогорске продолжают разбирать завалы на месте взрыва в доме и не комментируют возможную связь между этой трагедией и взрывом «Газели», который произошел 1 января.

Силовые ведомства официально не подтвердили, но и не опровергли этой связи, о подозрительных обстоятельства взрыва маршрутки сообщает местный сайт 74.ru.

Вчера неподалеку разрушенного взрывом 31 декабря дома произошел другой инцидент — в результате взрыва сгорела маршрутка и погибли три человека.

Очевидцы происшествия выложили в сеть видео и рассказывали о стрельбе на месте пожара автомобиля. Источники росСМИ в правоохранительных органах Магнитогорская сообщали, что в автомобиле ехали подозреваемые, которых пытались задержать. Полиция ограничилась тем, что озвучила причину взрыва «Газели» — неисправность газового оборудования.

В городе продолжают разбирать завалы дома. По состоянию на 9.00 киевского времени из-под завалов извлечены живыми пять человек (в том числе, ребенок), шесть человек в больницах, по 27 лицам организованы поиски, найдено 14 тел погибших.

Российские спасатели применили диагностический комплекс «Стрела-П», чтобы обследовать дом. После этого неразрушенные подъезды признаны пригодными для проживания.

Для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.