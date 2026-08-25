Внезапную эвакуацию объявили возле города Самар на Днепропетровщине после мощного взрыва. Фото:

https://racurs.ua/n215825-evakuaciu-obyavili-vozle-goroda-samar-na-dnepropetrovschine-posle-moschnogo-vzryva.html

Ракурс

У районі міста Самар на Дніпропетровщині пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Самарівська райдержадміністрація вже оголосила евакуацію жителів Піщанської громади з небезпечної зони. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби. Поруч із Піщанською селищною радою розгорнули мобільний штаб поліції, пункт прийому заяв та пункт надання медичної допомоги. Про це Самарівська районна державна адміністрація повідомила у Facebook.

Увага! Важлива інформація для жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу. У зв’язку з проведенням евакуації населення з небезпечної зони просимо мешканців зберігати спокій та чітко виконувати вказівки представників влади, поліції та рятувальників, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ж постраждалі, яким надають допомога. Правоохоронці приймають звернення громадян щодо пошкодження майна.

Влада закликала стежити лише за офіційними повідомленнями, не поширювати неперевірену інформацію та не наближатися до місця роботи екстрених служб.

Дніпропетровська ОВА, поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій поки не коментували ситуацію біля міста Самар.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому сталася детонація боєприпасів на полігоні однієї з військових частин. Тоді постраждали троє військових і був відсутній зв’язок з п’ятьма військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.