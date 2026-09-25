Дроны атаковали заводы и НПЗ сразу в нескольких регионах РФ. Фото:

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Безпілотники атакували одразу кілька регіонів Російської Федерації.

Уночі у п’ятницю, 25 вересня, вибухи лунали в районі Сочі, Воронежа, Ульяновська та Пермі, а також в окупованому Луганську. Під ударами перебували нафтопереробні заводи та підприємства, які задіяні в оборонному секторі РФ. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Гриміли вибухи в районі Сочі Краснодарського краю. А в Ростовській області був уражений Новошахтинський НПЗ, востаннє по цьому заводу били ще 31 травня.

Також про роботу протиповітряної оборони та вибухи у Воронежі інформували в соцмережах. А в Ульяновську під атакою опинився завод «Іскра», який виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв’язку і входить до концерну «Алмаз-Антей».

У Пермі під атакою був Пермський нафтопереробний завод.

Також вночі в окупованому Луганську горів гіпермаркет «Стройцентр». За інформацією OSINT-пабліків, цю будівлю використовували як логістичний хаб російських військ.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ інформували, що станом на 21 вересня Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки.

А після ураження Московського НПЗ було виведено з ладу понад 45% проектних потужностей російської нафтопереробки. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5.