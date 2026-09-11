Ракеты Фламинго поразили химзавод в российском Волгограде. Фото:

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Українські крилаті ракети уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді.

У ніч на 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» влучили території заводу. Після вибуху спалахнула пожежа. Про це компанія Fire Point повідомила у Telegram.

Як відомо, завод «Волгоградпромпроект» перебуває під санкціями США, бо задіяний до діяльності військово-промислового комплексу РФ. Це підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння й технології виробництва хімічних речовин.

Також в компанії Fire Point поінформували, що минулої ночі ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс OZON у Саратові. Площа знищеного логістичного центру становила 85 тис. кв м. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 млн одиниць товару.

Нагадаємо, 11 вернсня місті Березники Пермського краю РФ 11 вересня безпілотники атакували філію «Азот» хімічної компанії «Уралхім», продукція якої використовується російською оборонкою. Це підприємство є єдиним постачальником низки хімічних продуктів, які, зокрема, потрібні для виробництва вибухових речовин.