Дроны ударили по НПЗ и складам маркетплейса Ozon в Саратове. Фото:

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Ракурс

Безпілотники вночі 11 вересня атакували відразу кілька міст Російської Федерації.

Під атакою дронів, зокрема, опинився Енгельс. Після ударів БпЛА спалахнув місцевий нафтопереробний завод та логістичний центр маркетплейсу Ozon. Крім того, вибухи чули в Енгельсі Саратовської області, де розташований військовий аеродром. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали та російські ЗМІ.

Влада Саратовської області частково підтвердила атаку та заявила, що в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Моніторингові пабліки також інформували про ракетну атаку та вибухи у Волгограді. Заявлялося про можливу атаку на нафтопереробний завод. Місцева влада заявила про «падіння уламків» на території промислового підприємства.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що за добу в РФ були уражені НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, морський торговий порт у Дагестані, а також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.