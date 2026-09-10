Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони вразили низку цілей у РФ, скріншот відео
Сили оборони за добу уразили вісім об'єктів російської інфраструктури — Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216142-syly-oborony-za-dobu-urazyly-visim-obiektiv-rosiyskoyi-infrastruktury-zelenskyy-video.htmlРакурс
Українські військові за добу завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.
Про це сьогодні, 10 вересня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, за добу було уражено:
- НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні;
- Морський торговий порт у Дагестані;
- об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність, — наголосив він.