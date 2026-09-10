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Ракурс
Сили оборони вразили низку цілей у РФ, скріншот відео

Сили оборони за добу уразили вісім об'єктів російської інфраструктури — Зеленський (ВІДЕО)

10 вер 2026, 10:30
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Українські військові за добу завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, за добу було уражено:

  • НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні;
  • Морський торговий порт у Дагестані;
  • об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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