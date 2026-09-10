Сили оборони вразили низку цілей у РФ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216142-syly-oborony-za-dobu-urazyly-visim-obiektiv-rosiyskoyi-infrastruktury-zelenskyy-video.html

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Українські військові за добу завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, за добу було уражено:

НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні;

Морський торговий порт у Дагестані;

об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.