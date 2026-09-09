Українські дрони уразили два гіганти газоконденсатної промисловості РФ, інфографіка: ССО

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Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження росії за весь час війни.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба ССО.

9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф — Новоуренгойський та Пуровський заводи, — вказано в повідомленні. — Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі — одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів рф.

Зазначається, що до цілі дрони ССО подолали понад 3 тис. кілометрів.

До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора, — наголошують у ССО.

У ССО зазначають, що ці підприємства мають критичне значення для російської газоконденсатної промисловості:

заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу;

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату;

газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки Росії та формує доходи бюджету агресора.

Сили спеціальних операцій продовжують успішно реалізовувати далекобійні санкції України проти росії, зменшуючи її можливості вести загарбницьку війну, — додали у ССО.

Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.