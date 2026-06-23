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Міст через Північнокримський канал, фото: «Схеми»

Супутникові знімки зруйнованого залізничного моста в окупованому Криму показали ЗМІ (ФОТО)

23 чер 2026, 22:56
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Сили спеціальних операцій ЗСУ раніше сьогодні, 23 червня, повідомили, що внаслідок ударів 22 та 23 червня було уражено залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Видання «Схеми» опублікувало супутникові знімки цієї локації, зроблені американською компанією Planet Labs 20 та 23 червня.

На знімках можна побачити значні пошкодження конструкції моста.

Міст через Північнокримський канал, фото: «Схеми»

Нагадаємо, у ССО повідомляли, що операція з ураження мосту відбувалася у два етапи — внаслідок удару в ніч на 22 червня було зруйноване залізничне полотно та відбувся обвал одного з прогонів, а в ніч на 23 червня дрони уразили залізничну ремонтну техніку, яку відправили окупанти, та залишки моста.

Джерело: «Схеми»


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