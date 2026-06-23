Міст через Північнокримський канал, фото: «Схеми»

https://racurs.ua/ua/n214602-suputnykovi-znimky-zruynovanogo-zaliznychnogo-mosta-v-okupovanomu-krymu-pokazaly-zmi-foto.html

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Сили спеціальних операцій ЗСУ раніше сьогодні, 23 червня, повідомили, що внаслідок ударів 22 та 23 червня було уражено залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Видання «Схеми» опублікувало супутникові знімки цієї локації, зроблені американською компанією Planet Labs 20 та 23 червня.

На знімках можна побачити значні пошкодження конструкції моста.

Нагадаємо, у ССО повідомляли, що операція з ураження мосту відбувалася у два етапи — внаслідок удару в ніч на 22 червня було зруйноване залізничне полотно та відбувся обвал одного з прогонів, а в ніч на 23 червня дрони уразили залізничну ремонтну техніку, яку відправили окупанти, та залишки моста.

Джерело: «Схеми»