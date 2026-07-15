ССО уразили ТЕС у Севастополі

Уражено ТЕС у Севастополі, фото: ССО

https://racurs.ua/ua/n215029-sso-urazyly-tes-u-sevastopoli.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили теплоелектростанцію Балаклавської ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі.

Ураження було здійснене в ніч на 14 липня. Про це сьогодні, 15 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму, — наголошують у ССО.

Зазначається, що операцію з ураження ТЕС здійснили підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій.

За попередньою інформацією:

внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5−2000E;

у разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від двох до п’яти місяців.

Балаклавська ТЕС — це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії, — наголошують у Командуванні ССО.

У ССО нагадують, що окупований Крим — це воєнно-логістичний хаб російської армії:

Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв’язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога.