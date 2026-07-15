ССО уразили ТЕС у Севастополі

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Уражено ТЕС у Севастополі, фото: ССО
ССО уразили ТЕС у Севастополіhttps://racurs.ua/ua/n215029-sso-urazyly-tes-u-sevastopoli.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили теплоелектростанцію Балаклавської ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі.
Ураження було здійснене в ніч на 14 липня. Про це сьогодні, 15 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму, — наголошують у ССО.
Зазначається, що операцію з ураження ТЕС здійснили підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій.
За попередньою інформацією:
- внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5−2000E;
- у разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від двох до п’яти місяців.
Балаклавська ТЕС — це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії, — наголошують у Командуванні ССО.
У ССО нагадують, що окупований Крим — це воєнно-логістичний хаб російської армії:
Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв’язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога.
Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії рф, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення, — додали в командуванні ССО.