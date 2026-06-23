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Ракурс
Знищення залізничного моста на ТОТ, фото: ССО

ССО знищили міст через Північнокримський канал (ВІДЕО)

23 чер 2026, 15:41
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Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.

У ССО наголошують, що це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

  • із території рф через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;
  • усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Зазначається, що операція відбулася у дві фази:

  • дрони ССО в ніч на 22 червня влучними ударами знищили міст — зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів;
  • підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об'єкта. Тож у ніч на сьогодні, 23 червня, дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.

Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал, — додали у ССО.

Джерело: Ракурс


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