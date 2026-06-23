Уничтожение железнодорожного моста на ВОТ, фото: ССО

https://racurs.ua/n214589-sso-unichtojili-most-cherez-severokrymskiy-kanal-video.html

Ракурс

Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.

У ССО наголошують, що це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках:

із території рф через Крим — для забезпечення угруповання військ на південному напрямку;

усередині півострова — для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

Зазначається, що операція відбулася у дві фази:

дрони ССО в ніч на 22 червня влучними ударами знищили міст — зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів;

підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об'єкта. Тож у ніч на сьогодні, 23 червня, дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.