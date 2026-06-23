Часть оккупированного Крыма обесточена после ночной атаки дронов. Фото:

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Ракурс

Частина окупованого Криму знеструмлена після нічної дронової атаки.

Українські дрони 23 червня атакували Камиш-Бурунську ТЕЦ у Керчі. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа, а шлейф диму від теплової електростанції розтягнувся на 47 км. Половина анексованого півострова наразі без світла. Про це повідомило окупаційне «Крымэнерго» та так звана влада.

Зазначається, що знеструмлені Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони. Також світла немає у 13 населених пунктах Курманського району.

Місцева адміністрація наголосила, що через відсутність світла припинили рух трамваїв у Євпаторії. Однак рух згодом відновили.

Нагадаємо, за останні дні українські війська вразили в окупованому Криму нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста». А минулої ночі на анексованому півострові пожежі зафіксували на залізничній станції, ТЕЦ, нафтотерміналі та на позиціях С-300/400.