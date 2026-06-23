Масована атака дронів відбулася на окупований Крим. Фото:

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Ракурс

Масована атака дронів на окупований Крим відбулася вночі 23 червня.

У Керчі на залізничній станції Південна спалахнула пожежа. У порту Кавказ також виникло кілька займань. Крім того, пожежа триває на нафтовому терміналі в Керчі, який зазнав атаки 21 червня. Також є інформація про пожежу на підстанції «Насосна-2» в Совєтському районі. Про це пишуть OSINT-канали та Telegram-канал «Кримський вітер».

Крім того, пишуть про пожежу на в’їзді до Керчі — там розташована позиція С-300/С-400. Спалахнуло й у селищі Бегерово, де також розташована позиція С-300/С-400.

Згодом аналітики поінформували, що було зафіксовано пожежу в районі електричної підстанції ПС 220/35 кВ НС-2 на північ від села Миколаївка Радянського району. Ця підстанція обслуговує насосну станцію.

Масштабна пожежа виникла й на ТЕЦ у Керчі. Зазначається, що було влучання по резервуару. Супутникова зйомка зафіксувала шлейф диму завдовжки 47 км.

Нагадаємо, 22 червня Міністерство оборони заявило, що Сили оборони України лише за останні дні вразили низку важливих цілей у тимчасово окупованому Криму. За останні дні українські війська вразили на півострові нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО «Панцир» і С-400, радіолокаційні станції «Небо-У» і «Каста».