Дроны ночью могли поджечь крупную электроподстанцию в оккупированном Крыму. Фото:

Ракурс

Велика електропідстанція в окупованому Криму могла бути уражена українськими дронами.

Вночі 6 березня на території ПС 330 кВ «Острівська» біля села Острівське у Первомайському районі виникла пожежа. Цей об'єкт є найважливішим електророзподільним вузлом півострова. Ця підстанція вже була атакована 15 січня. Про це моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegramіз посиланням на дані супутникової зйомки.

Після цього було зафіксоване знеструмлення у Джанкойському, Первомайському, Червоногвардійському та Раздольненському районах.

Також пожежа виникла біля села Пушкіно в Червоногвардійському районі, що неподалік аеродрому «Веселе». Це недіюче летовище росіяни почали активно використовувати після початку повномасштабної війни.

Місцеві пабліки інформували, що вночі у цьому районі фіксувалися невідомі дрони.

Нагадаємо, українські партизани дізналися, що російські загарбники посилила охорону нової електропідстанції РФ в окупованому Генічеську Херсонської області. Там нещодавно було збудовано електропідстанцію потужністю 150 кВ, а сам об'єкт пильно охороняють озброєні загарбники.