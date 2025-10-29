Дроны подожгли нефтебазу в Симферополе. Фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n209965-drony-podojgli-neftebazu-v-okkupirovannom-simferopole-foto.html

Ракурс

Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим.

У ніч на 29 жовтня дрони вдарили по нафтобазі у селищі Гресовський. Удар безпілотника припав по резервуару з паливно-мастильними матеріалами в Сімферопольському районі. Виникла пожежі й настільки сильна, що її видно з космосу. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

У соцмережах писали, що на нафтобазу в Сімферополі напередодні активно заїжджали та виїжджали військові бензовози, накриті маскувальними сітками і оснащені захистом від дронів. Ця нафтобаза активно використовується для забезпечення підрозділів Збройних сил РФ.

Нагадаємо, вночі 29 жовтня дрони атакували низку регіонів у Росїі. Під прицілом безпілотників, зокрема, був Ставропольський край, а саме — нафтохімічний завод «Ставролен» у місті Будьонновськ.

Гучно також було й у республіці Марій Ел — дрони там уразили нафтопереробний завод, що розташований у місті Йошкар-Ола. Також внаслідок влучань безпілотників загорівся нафтопереробний завод в Ульянівській області.