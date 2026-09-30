Наслідки ударів російських дронів 29 вересня на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

https://racurs.ua/ua/n216540-200-tonn-ripaku-znyschyly-rosiyski-banderoli-na-chernigivschyni-foto.html

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Російські загарабники вчора, 29 вересня, серед дня атакували дронами «Бандероль» агропідприємство в Борзні на Ніжинщині

Пошкоджене зерносховище, де зберігався ріпак — 200 тонн зерна знищено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Пожежу на місці влучання загасили вогнеборці.

Загалом ворог протягом доби 23 рази атакував Чернігівщину.