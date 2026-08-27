Наслідки удару російського дрона на Чернігівщині, фото: orthodox.com.ua

https://racurs.ua/ua/n215868-rosiyskyy-dron-znyschyv-115-richnyy-hram-na-chernigivschyni-foto.html

Ракурс

У Сновській громаді Чернігівської області вчора, 26 серпня, російський дрон типу «молнія» вдарив по місцевій церкві — будівля згоріла. В іншому селі дрон атакував приміщення підприємства, що не працює.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

На сайті Чернігівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу прикордонного села Гірськ повністю вигорів 115-річний Свято-Миколаївський храм.

На початку ХХ ст. будівництво храму ініціював майбутній сщмч. Феоктист Смельницький. Планувалося присвятити храм двом угодникам Божим: свт. Миколаю Чудотворцю і новопрославленому свт. Феодосію Чернігівському, — розповіли в УПЦ МП.

Зазначається, що у будівництво цього двокупольного храму велося у 1908−1911 роках. У 1930-х роках радянська влада знесла куполи й зробила з церкви школу та клуб.

Під час Другої світової війни богослужіння відновились і вже не припинялись: у 60-ті роки прихожани відстояли свою святиню з вилами в руках, — зазначили в УПЦ. — Згодом, у радянський період, до храму приходили молитися жителі одинадцяти навколишніх сіл.