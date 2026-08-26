Росіяни обстріляли склад у Чернігові, є поранені. Фото:

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Армія Російської Федерації знову завдала ударів по Чернігову.

У середу, 26 серпня, окупанти здійснили нову атаку на місто. Внаслідок обстрілу було пошкоджене складське приміщення. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Telegram.

За словами посадовця, під завалами можуть перебувати працівники складу. Наразі уточнюється інформація щодо наслідків атаки.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вже били по Чернігову. Внаслідок обстрілу згорів приватний житловий будинок. Також були пошкоджені господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч.

На момент обстрілу в оселі перебували троє людей. Загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка. Постраждала 14-річна дівчинка, яку госпіталізували до лікарні.