Росіяни двічі атакували Чернігів, серед загиблих є дитина. Фото:

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Російська армія завдала кількох ударів по Чернігову.

Вранці у середу, 26 серпня, внаслідок ворожої атаки загорівся приватний житловий будинок, який фактично був знищений вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч. Про це Чернігівська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Зазначається, що на момент обстрілу в будинку перебували троє людей. Загинули 49-річна жінка та чотирирічна дівчинка. До лікарні госпіталізували 14-річну дівчинку.

Ввечері, 25 серпня, окупанти також атакували житловий район Чернігова. Як поінформував начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та обласна поліція, згорів один приватний будинок та ще п’ять приватних будинків було пошкоджено. Постраждали 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років. Одну дитину госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці розпочали розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 серпня російська армія завдала ударів по Ізюму в Харківській області. Внаслідок обстрілу п’ятеро людей зазнали поранень, серед них — 16-річна дівчина. Ще п’ятеро осіб отримали гостру реакцію на стрес, зокрема й 11-річна дівчинка.