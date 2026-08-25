Армія РФ завдала ударів по Ізюму, постраждали 10 осіб. Фото:

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Армія Росії у вівторок, 25 серпня, завдала ударів по Ізюму в Харківській області.

Внаслідок обстрілу п’ятеро людей зазнали поранень, серед них — 16-річна дівчина. Ще п’ятеро осіб отримали гостру реакцію на стрес, зокрема й 11-річна дівчинка. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Очільник обласної військової адміністрації поінформував також, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а постраждали 13 осіб.

В Ізюмі вчора загинув 46-річний чоловік й постраждали дев’ятеро людей. У Харкові зазнали поранень чоловіки 51 і 26 років й отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка. А в селі Подвірки Солоницівської громади зазнав гострої реакції на стрес 20-річний чоловік.

Нагадаємо, 25 серпня російські дрони масовано атакували Чернігів. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури, а також пошкодив складські приміщення двох підприємств, та один із магазинів. Постраждали троє осіб.

Також внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Без світла перебувають понад 30 тис. абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич.