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Силы обороны поразили ряд целей в РФ, скриншот видео

Силы обороны в сутки поразили восемь объектов российской инфраструктуры — Зеленский (ВИДЕО)

10 сен 2026, 10:30
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Українські військові за добу завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

Про це сьогодні, 10 вересня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, за добу було уражено:

  • НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні;
  • Морський торговий порт у Дагестані;
  • об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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