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Силы обороны поразили ряд целей в РФ, скриншот видео
Силы обороны в сутки поразили восемь объектов российской инфраструктуры — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216142-sily-oborony-v-sutki-porazili-vosem-obektov-rossiyskoy-infrastruktury-zelenskiy-video.htmlРакурс
Українські військові за добу завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.
Про це сьогодні, 10 вересня, вранці на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, за добу було уражено:
- НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні;
- Морський торговий порт у Дагестані;
- об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність, — наголосив він.